«Сивасспор» сделал улучшенное предложение «Ахмату» по Марату Быстрову

Защитник «Ахмата» Марат Быстров может продолжить карьеру в «Сивасспоре».

По информации Sport24, турецкий клуб сделал «Ахмату» улучшенное предложение по трансферу 31-летнего футболиста. Отмечается, что сумма перехода может составить 200 тысяч долларов (примерно 182,8 тысячи евро). Кроме того, интерес к Быстрову проявляет и другой турецкий клуб «Пендикспор».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Ахмата» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1 миллион евро.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.