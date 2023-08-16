Ветеран «Динамо» Сметанин: «Переход Захаряна в Испанию повысит имидж российского футбола»

Экс-голкипер московского «Динамо» Андрей Сметанин поделился мнением о переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Смешно слышать, когда трансфер Захаряна называют провалом. Переход Захаряна в испанский клуб повысит имидж российского футбола и послужит стимулом для молодых ребят ещё усерднее работать», - передает слова Сметанина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что за трансфер 20-летнего российского полузащитника «Реал Сосьедад» заплатит «бело-голубым» 12 миллионов евро. В ближайшее время Арсен пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.