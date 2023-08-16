Ловчев: «Зенит» уже не боятся, все выходят с надеждой на очки»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в новом сезон.

«Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки. Но именно у «Зенита» лучший в лиге состав. Команда будет набирать форму, и будет претендовать именно на чемпионство», - оставил сообщение Ловчев в своих социальных сетях.

В последнем матче «Зенит» отпраздновал победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:0. По итогам четырех туров подопечные Сергея Семака набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок «сине-бело-голубые» проведут против московского «Спартака».