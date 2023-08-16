Витюгов — об игре с «Рубином»: «Будет принципиальный матч»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ против «Рубина».

По мнению футболиста, обе команды ожидает принципиальный матч, поэтому самарцы настраиваются только на победу.

«Противостояние Самары против Казани. Настраиваемся самым серьёзным образом, постараемся завоевать три очка», — цитирует Витюгова «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится 18 августа в Казани. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и опережают 14-й «Рубин» на шесть очков.