Кержаков назвал лучшего партнёра в своей карьере

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшим партнером в своей карьере. Его выбор пал на Андрея Аршавина.

«На поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», - передает слова Александра RT.

Напомним, что Кержаков и Аршавин вместе выступали за петербургский «Зенит».

В настоящий момент Александр работает главным тренером сербского «Спартака», а Андрей занимает должность в структуре «сине-бело-голубых».