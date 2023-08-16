«Локомотив» интересуется защитником из Серии А

Защитник «Торино» Мергим Войвода попал в сферу интересов еще одного российского клуба. Согласно данным журналистов Sky Sport, в услугах 28-летнего исполнителя заинтересован столичный «Локомотив».

Войвода связан контрактными обязательствами с туринским клубом до лета 2024 года. В минувшем сезоне защитник провел 32 поединка, в которых сделал шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в четыре миллиона евро.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать Мергима хочет московский «Спартак».