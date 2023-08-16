Фассон: «Гречка — самое необычное блюдо в России»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о самом необычном блюде, которое он успел попробовать в России.

«Гречка — самое необычное блюдо. Непривычно, но вкусно. Мне нравится», — приводит слова Фассона «Матч ТВ».

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «железнодорожников» 22-летний защитник успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В четырёх турах РПЛ «Локомотив» набрал пять очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 19 августа против лидера турнира «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.