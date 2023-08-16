Чалов прокомментировал новость о трансфере в ПАОК

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал новость о возможном переходе в греческий ПАОК.

«Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется мной? Я уже отвечал... Мне он не писал в личку», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

Фёдор играет за ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне бомбардир принял участие в шести матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

Чалов связан контрактными обязательствами с ЦСКА до конца следующего года. Трансферный ценник россиянина – 12 миллионов евро.