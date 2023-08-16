В «Кальяри» опровергли интерес к Гайчу

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в итальянский клуб.

«Гайч может перейти в «Кальяри» летом? Нет, мы не заинтересованы в нём», —цитирует Джулини Sport24.

Напомним, вторую часть прошлого сезона аргентинский нападающий провёл на правах аренды в «Вероне». 24-летний футболист принял участие в 16 матчах Серии А, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 19 августа против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.