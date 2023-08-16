Орещук оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался касательно грядущего трансфера воспитанника «бело-голубых» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Является ли «Реал Сосьедад» достойным вариантом для Захаряна? Да, достойный. «Челси» бы его купил, но отдал в аренду. Для Англии Захарян ещё сырой», - передает слова Орещука издание «Спорт день за днём».

Ранее стало известно, «Реал Сосьедад» договорился с «Динамо» о переходе 20-летнего полузащитника. За трансфер Захаряна испанский клуб выплатит 12 миллионов евро. Хавбек уже прибыл в Испанию и готовится к прохождению медицинского осмотра.