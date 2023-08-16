Пименов: «Очень удивила отставка Ташуева»

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался относительно увольнения Сергея Ташуева с поста главного тренера грозненского «Ахмата». Об отставке было объявлено во вторник, 15 августа.

«Очень удивила отставка Ташуева. Не знаю, кто мог бы занять должность главного тренера в «Ахмате», но надеюсь, что возьмут российского специалиста», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне грозненский коллектив финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Новый розыгрыш турнира «Ахмат» начал неудачно, набрав три балла после четырех туров. Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице.