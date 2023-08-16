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Агент Бийола не исключает возвращения игрока в ЦСКА

16 Августа 2023 • 07:47 Комментировать

Агент Роберт Чибеж, который представляет интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в московский ЦСКА.

«Бийол благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам больше скажу, надеюсь, однажды Яка вернётся в ЦСКА и завершит карьеру в этом клубе», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Бийол провел в составе «армейского» коллектива 96 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Трудовое соглашение защитника с «Удинезе» рассчитано до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол
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