Павлюченко: «У нас каждый год зажигаются молодые звёзды, а потом пропадают»

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко сдержанно относится к появлению молодых перспективных российских игроков, особенно если они стремятся, как Арсен Захарян, поиграть за границей. Павлюченко, один из творцов «русского лета» в 2008 году на полях Австрии и Швейцарии, не хочет раздавать игрокам незаслуженные авансы, предлагая подождать.

- У нас каждый год столько молодых звёзд растёт, а потом они куда-то в момент пропадают. Вот если он заиграет, тогда я скажу: «Он — звезда». У нас много молодых талантливых футболистов. Захарян — один из них, - цитирует слова Павлюченко РБ Спорт.