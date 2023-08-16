Бояринцев считает, что судьба Рахимова решится в ближайшее время

Бывший защитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев призвал руководство клуба не идти по пути «Ахмата» и не рубить сплеча, а дать время наставнику клуба, Рашиду Рахимову, поставить игру. Рахимов является очевидным кандидатом на то, чтобы проследовать по пути Ташуева, и Бояринцев считает, что ближайшие туры для него станут определяющими:

- Не думаю, что нынешний результат радует руководителей клуба, но Рахимов может изменить ситуацию. Не надо делать быстрых выводов. Ближайшие 3–4 тура для Рахимова станут определяющими. Все зависит от него, - цитирует слова Бояринцева издание РБ Спорт.