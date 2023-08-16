Гладилин: «Психику Дзюбы понять трудно»

Одиозный Артем Дзюба вновь учинил скандал, на сей раз это случилось из-за его очень резкой реакции на попытку журналиста задать ему вопрос. Дзюба, выступающий за «Локомотив», вспылил и пообещал отправить телефон журналиста в «известное место». Ситуацию прокомментировал Валерий Гладилин, в прошлом выступавший и тренировавший московский «Спартак».

- Может, он специально так делает. Сложно понять его психологию, что он там хочет в этом вопросе. Он взрослый человек, советовать ему нет смысла, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В пятом туре «Локомотив» сыграет с лидером чемпионата - «Краснодаром».