Бубнов удивлён увольнением Ташуева

В то время как бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов настраивался на увольнение Вадима Евсеева из «Факела», первая отставка случилась в грозненском «Ахмате» - клуб уволил Сергея Ташуева. Бубнов прокомментировал последние новости, выразив удивление таким поворотом событий.

- В какой-то степени решение руководства «Ахмата» стало для меня неожиданным. Да, я понимал, что могут уволить, но думал, что могли бы еще подождать. В конце концов, у тех же Евсеева и Ярошика дела еще хуже, но они продолжают работать, - цитирует слва Бубнова Sportbox.

Ташуев возглавил «Ахмат» по ходу прошлого сезона.