Руководство казанского «Рубина» провело переговоры со Станиславом Черчесовым на предмет возможного назначения на должность главного тренера.

Как сообщает Metaratings.ru, 59-летний специалист входит в число кандидатов на замену нынешнем наставнику Рашиду Рахимову.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество в июле после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее он возглавлял московский «Спартак», «Терек», пермский «Амкар», столичное «Динамо» и сборную России.

«Рубин» после четырёх туров РПЛ имеет в своём активе два набранных очка.