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Источник: «Рубин» провёл переговоры с Черчесовым слухи

16 Августа 2023 • 00:46 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
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18.08 19:30

Руководство казанского «Рубина» провело переговоры со Станиславом Черчесовым на предмет возможного назначения на должность главного тренера.

Как сообщает Metaratings.ru, 59-летний специалист входит в число кандидатов на замену нынешнем наставнику Рашиду Рахимову.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество в июле после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее он возглавлял московский «Спартак», «Терек», пермский «Амкар», столичное «Динамо» и сборную России.

«Рубин» после четырёх туров РПЛ имеет в своём активе два набранных очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Станислав Черчесов
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