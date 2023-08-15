Акинфеев - о глубине состава ЦСКА: Время покажет, о таком пока рассуждать рано

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о глубине состава столичного клуба.

«У нас есть только каждая новая игра, к которой мы идем. Все покажет время, пока о чем-то таком рассуждать преждевременно», - приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

В нынешнее межсезонье «армейцы» совершили лишь один трансфер, заключив трёхлетний контракт с 19-летним полузащитником Аббосбеком Файзуллаевым, но при этом лишился Хесуса Медины, также на данный момент неизвестна судьба Бактиёра Зайнутдинова, который может перейти в турецкий «Бешикташ».