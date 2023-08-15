Овечкин обратился к Дзюбе

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые. И здоровья, конечно!», - заявил Овечкин в эфире программы «Все на матч!».

34-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно. Его действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.

В текущем сезоне форвард принял участие в четырёх играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.