Осинькин: «По качеству игры «Рубин» стартовал в сезоне неплохо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин похвалил казанский «Рубин» несмотря на то, что клуб Рашида Рахимова в текущем сезоне ещё не побеждал.

«По качеству игры «Рубин» стартовал неплохо. Однако количество очков, набранное клубом, ставит игроков в такое положение, что они будут на поле биться не на 100, а на 101%», - считает «Осинькин» в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что дерби между клубами из двух стоящих на Волге городов состоится в рамках пятого тура РПЛ в пятницу, 18 августа. Примет матч «Казань Арена».

«Рубин» перед новым туром чемпионата России идёт на 14-м месте в турнирной таблице с двумя баллами. У «Крыльев» - пятое место и восемь очков.