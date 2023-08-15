Клаудио Курти, агент опорного полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса опроверг сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» последнюю новость о своём клиенте. В ней гласилось, что футболист отказался от перехода в московское «Динамо» и теперь будет искать вариант трудоустройства в Европе.

«Не знаю откуда берутся такие новости, мой клиент на следующей неделе должен прибыть в Москву», - рассказал Курти нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что латиноамериканский легионер так и не дождался денег от «Динамо» для разрыва контракта с «Пачукой».