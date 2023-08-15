Корнаухов допустил, что Ташуева уволили на эмоциях

Российский тренер Олег Корнаухов полагает, что экс-наставника «Ахмата» Сергея Ташуева уволили на эмоциях после обидного поражения от нижегородского «Пари НН» (0:2), что произошло в понедельник вечером.

«Это было неожиданно. Понятно, «Ахмат» провалил минувший матч полностью. Игры нет, очков нет, травмы, но кредит доверия у Ташуева, думаю, был. Может быть, решение об увольнении приняли на эмоциях», - цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, что при Ташуеве «Ахмату» удалось установить клубный рекорд и финишировать в прошлом сезоне на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги. Руководил командой тренер почти год - с сентября 2022 года.