Луиса Чавеса не будет в «Динамо» - хавбек «разочаровался в русских»

Опорный полузащитник «Пачуки» и национальной сборной Мексики Луис Чавес отказался от перехода в московское «Динамо», сообщает Fox Sports.

По информации источника, деньги от «Динамо» для оплаты разрыва контракта игрока с «Пачукой» так и не дошли. И из-за этого латиноамериканский хавбек «разочаровался в русских» и теперь он надеется перейти в клуб из Европы.

Напомним, что Чавесу 27 лет, Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро. Новости о том, что игрок вот-вот перейдёт в «Динамо» появлялись в повестке с первой половины прошедшего июля.

UPD: Спустя некоторое время агент Луиса Чавеса опроверг сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» новость о срыве перехода легионера в московский клуб.