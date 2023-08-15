Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко оценил шансы Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде»

15 Августа 2023 • 21:39 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
19.08 18:00

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Потянет ли он уровень Испании? Мне трудно сказать. Все зависит от него. Пойдет ли у него — 50 на 50, в футболе много нюансов. Чемпионат России и чемпионат Испании — два разных уровня», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Бывший футболист отметил, что в России каждый год появляются молодые звезды, но потом они куда-то пропадают. Если Захарян сможет заиграть в Испании, то его можно будет назвать настоящей звездой, добавил Павлюченко.

Ранее сообщалось, что 16 августа Захарян отправится в Испанию для завершения трансфера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
23:15 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов обрёл новый клуб на родине официально
23:07 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» усилится игроком сборной Чили слухи
22:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «По качеству игры «Рубин» стартовал в сезоне неплохо»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов допустил, что Ташуева уволили на эмоциях
22:07 · Россия. Премьер-лига
Луиса Чавеса не будет в «Динамо» - хавбек «разочаровался в русских»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко оценил шансы Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде»
21:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Был близок к смерти как никогда»: Клотет рассказал о самых опасных случаях в его жизни
21:33 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «У «Зенита» в атаке нет игрока, который является проблемой для соперников»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Клотет рассказал, какую музыкальную группу полюбил в России
21:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал пять претендентов на чемпионство в РПЛ
21:07 · Россия. Премьер-лига
Мор: Соперники пользуются нервозностью Клаудиньо
21:05 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев отреагировал на провальный старт «Рубина» в новом сезоне
20:49 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Гарре
20:42 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тюкавин отказался ехать в Саудовскую Аравию, ему предлагали сумасшедшие деньги 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко уверен, что поражение от «Спартака» будет означать кризис «Зенита»
Все новости
Рекомендуем