Павлюченко оценил шансы Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Потянет ли он уровень Испании? Мне трудно сказать. Все зависит от него. Пойдет ли у него — 50 на 50, в футболе много нюансов. Чемпионат России и чемпионат Испании — два разных уровня», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Бывший футболист отметил, что в России каждый год появляются молодые звезды, но потом они куда-то пропадают. Если Захарян сможет заиграть в Испании, то его можно будет назвать настоящей звездой, добавил Павлюченко.

Ранее сообщалось, что 16 августа Захарян отправится в Испанию для завершения трансфера.