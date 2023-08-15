Клотет рассказал, какую музыкальную группу полюбил в России

Главный тренер московского «Торпедо», испанский специалист Жозеп Клотет рассказал, что после переезда в Россию ему очень понравились песни группы «Кино».

«В России я открыл для себя группу «Кино». Их звучание очень понравилось. Если бы я хотел послушать что-то пожестче, то включил бы Motörhead или Black Sabbath, но у «Кино» – идеальный баланс: их музыкальность совпадает с русскими словами», - цитирует Клотета Sport24.

Ранее наставник «автозаводцев» высказался о своей адаптации в России с момента переезда в новую страну.

Напомним, что Клотет возглавляет «Торпедо» с конца марта 2023 года, когда он сменил на посту Андрея Талалаева.