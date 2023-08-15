Сёмин назвал пять претендентов на чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о самых интересных матчах пятого тура РПЛ.

В ближайшие выходные «Спартак» примет на своем поле «Зенит», а «Динамо» сойдется в дерби с ЦСКА.

«Все четыре команды показывают качественный футбол. Исходы таких встреч непредсказуемы. Лично я не рискнул бы назвать победителей. Считаю, шансы у всех одинаковы», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Специалист отметил, что «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» будут бороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится 19 августа, а «Спартак» и «Зенит» сыграют на день позже.



