Бояринцев отреагировал на провальный старт «Рубина» в новом сезоне

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил неудачный старт казанского «Рубина» в новом сезоне.

«Сейчас «Рубин» - новый коллектив, поэтому есть процессы становления команды. Работа по улучшению игры идёт, уверен в этом. Команду возглавляет достаточно опытный тренер. Вполне возможно он перевернет ситуацию. Не надо думать об увольнении, нужно работать», - цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, что у казанцев до сих пор нет ни одной победы в шести прошедших матчах как в РПЛ, так и в Кубке России. В ближайшем официальном матче «Рубин» встретится в рамках пятого тура Премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Не стоит забывать – команда только вышла в высший дивизион», - добавил Бояринцев.

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