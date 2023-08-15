Агент: Тюкавин отказался ехать в Саудовскую Аравию, ему предлагали сумасшедшие деньги

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился информацией об интересе к игроку со стороны саудовских клубов.

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление», — заявил Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Агент признался, что полгода назад саудовский клуб предлагал Тюкавину три миллиона евро в год, но футболист сразу отказался.

В текущем сезоне 21-летний нападающий принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.