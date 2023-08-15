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Агент: Тюкавин отказался ехать в Саудовскую Аравию, ему предлагали сумасшедшие деньги

15 Августа 2023 • 20:42 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился информацией об интересе к игроку со стороны саудовских клубов.

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление», — заявил Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Агент признался, что полгода назад саудовский клуб предлагал Тюкавину три миллиона евро в год, но футболист сразу отказался.

В текущем сезоне 21-летний нападающий принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Августа 2023 в 20:47
ай 3 ляма малаваца дажэ для мине зная скока плотють в 🐪🐫🐪.. воц за 30ку тюкава усех чаек в море затюкавил.. бежал бы упереди сваво визгу.. А-ха-ха-ха! )))
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