Шалимов сравнил уровень Рябчука с Дугласом Сантосом

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о новом защитнике «Спартака» Олеге Рябчуке.

«В матче с «Уралом» впервые вышел в стартовом составе Рябчук. Это добротный левоногий крайний защитник, но это по уровню точно не зенитовский Дуглас Сантос», — заявил Шалимов «РБ Спорту».

Напомним, 25-летний Рябчук пополнил состав «Спартака» 7 августа, перебравшись из греческого «Олимпиакоса». Футболист уже успел принять участие в двух матчах за «красно-белых», в которых получил одну желтую карточку.

Напомним, «Спартак» проиграл «Уралу» в матче 4-го тура чемпионата России со счетом 2:3. Следующим соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Зенит» (20 августа).