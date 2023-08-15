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Акинфеев: «Тороп — талантливый парень»

15 Августа 2023 • 20:26 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру своего коллеги по цеху Владислава Торопа.

«Владислав — талантливый парень. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Тороп принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 500 тысяч евро.

Предстоящий матч ЦСКА проведет 19 августа против «Динамо». Встреча пятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп
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