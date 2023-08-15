Мусаев отреагировал на слухи о приглашении в «Ахмат»

Российский наставник азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном приходе на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Завтра утром мы вылетаем в Белград на матч Лиги конференций против «Партизана». Сейчас все мысли только о «Сабахе» и предстоящих играх», - рассказал тренер Metaratings.

Напомним, после отставки Сергея Ташуева из «Ахмата» с поста главного тренера Мусаев, по информации одного из источников, стал кандидатом на вакантное место.

39-летний тренер возглавляет «Сабах» с осени 2021 года. В минувшем сезоне с бакинским клубом он завоевал серебро чемпионата Азербайджана.