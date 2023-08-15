Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах», получил предложение от «Ахмата».

По информации «Чемпионата», грозненский клуб ведет активные поиски нового наставника. Сообщается, что «Ахмат» предложил 39-летнему Мусаеву вернуться в Российскую премьер-лигу и возглавить команду. Однако, по данным источника, тренер отказался от переезда в Грозный.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов не стал принимать предложение от «Ахмата».

Напомним, 15 августа «Ахмат» объявил об уходе Сергея Ташуева с должности рулевого.