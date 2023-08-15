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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой раскритиковал отставку Ташуева

15 Августа 2023 • 19:40 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Экс-футболист сборной России и футбольный эксперт Александр Мостовой недоволен первой отставкой в новом сезоне РПЛ. Напомним, что во вторник руководство грозненского «Ахмата» рассталось с тренером Сергеем Ташуевым.

«Ахмат» пятое место впервые занял при нём. Я еще тогда говорил: «Почему про Ташуева не говорите?». Он, грубо говоря, ниоткуда с командой пятое место занял. Отставка не нужна была, это лишь начало сезона, ещё можно и выиграть, и проиграть, у многих команд еще нет игры, ничего нет», - цитирует Мостового «РИА Новости».

При Ташуеве в прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В сезоне текущем грозненцы идут на 12-м месте с тремя баллами, команда потерпела поражения в трёх матчах из четырёх.
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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сергей Ташуев Ахмат
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