Александр Мостовой раскритиковал отставку Ташуева

Экс-футболист сборной России и футбольный эксперт Александр Мостовой недоволен первой отставкой в новом сезоне РПЛ. Напомним, что во вторник руководство грозненского «Ахмата» рассталось с тренером Сергеем Ташуевым.

«Ахмат» пятое место впервые занял при нём. Я еще тогда говорил: «Почему про Ташуева не говорите?». Он, грубо говоря, ниоткуда с командой пятое место занял. Отставка не нужна была, это лишь начало сезона, ещё можно и выиграть, и проиграть, у многих команд еще нет игры, ничего нет», - цитирует Мостового «РИА Новости».