Переход полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ» затягивается, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По данным источника, столичный клуб ждёт от стамбульской команды, гарантии в получении денежных средств за игрока, однако они не могут этого сделать.

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист уже согласовал долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2027, по которому он будет получить по 1,2 миллиона евро за сезон.

Зайнутдинов выступает за столчиный клуб с лета 2020 года после перехода из «Ростова».