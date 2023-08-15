Соломатин хочет, чтобы ЦСКА стал чемпионом России

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился комментарием о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Сможет ли кто-то обойти «Зенит»? Рано или поздно это должно произойти. Хочу, чтобы чемпионом стал ЦСКА», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России последние пять лет. После четырех туров нынешнего розыгрыша РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар», который набрал 12 очков. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в своей копилке 9 зачетных баллов.

Пятый тур РПЛ стартует 18 августа матчем «Рубина» против «Крыльев Советов».