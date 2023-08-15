Ледяхов высказался о возвращении в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о потенциальном возвращении на пост наставника грозненского клуба после отставки Сергея Ташуева.

«Я этот вопрос пока не рассматривал. Не хочу рассматривать категории «если бы…». У меня сейчас контракт с другим клубом. Но главным тренером поработать, конечно, хотелось бы», - рассказал Ледяхов «Спорту День за Днём».

Ледяхов возглавлял «Ахмат» в 2018 году, но с 2013 по 2018 года он работал тренером в системе клуба. На данный момент специалист трудится помощником главного тренера «Алании» Олега Василенко, клуб выступает в Мелбет-Первой лиге.