Акинфеев: «Удар Рядно был неберущимся»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал потрясающий гол защитника команды Михаила Рядно в ворота «Сочи».

Напомним, матч третьего тура Российской премьер-лиги завершился победой «армейцев» над «Сочи» со счетом 3:1. Рядно стал автором одного из голов, отправив мяч в девятку из-за пределов штрафной площади.

«Удар Рядно был неберущимся. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку? (смеется). На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Футболист признался, что на его памяти только Петр Чех смог потащить неберущийся удар из девятки в матче чемпионата Европы – 2004.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав девять очков. 19 августа «армейцы» встретятся с «Динамо».