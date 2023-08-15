Грозненский «Ахмат» сделал официальное предложение помощнику бывшего наставника венгерского «Ференцвароша» Мирославу Ромащенко.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на трех источников, знакомых с информацией, 49-летний специалист входит в число основных кандидатов.

«Финального решения ещё нет», - добавил один из источников.

Ромащенко на протяжении более 13 лет является помощником Черчесова, так он помогал ему в пермском «Амкаре», московском «Динамо» и национальной сборной России.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что пост главного тренера «Ахмата» покинул Сергей Ташуев.