​Акинфеев высказался о хейте

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о критике, с которой сталкиваются футболисты, в том числе нападающий команды Антон Заболотный. После гола в матче против «Сочи» Заболотный даже показал жест хейтерам.

«Хейт - это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног, и тебя будут поливать неделю. И это нормально. Антон - взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением», - сказал Акинфеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В четырёх прошедших турах чемпионата России ЦСКА смог набрать девять очков. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо» на поле соперника.