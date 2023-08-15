​Акинфеев: «Европа - это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить её до конца»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу слов молодого игрока команды Михаила Рядно. Выбирая между выступлениями в Европе и проведением всей карьеры в ЦСКА с получением в будущем статуса легенды клуба, Рядно выбрал второй вариант.

По словам Акинфеева, он положительно относится к такой позиции Рядно. Капитан ЦСКА сказал, что выступать в Европе хорошо, но если ты приносишь пользу своему клубу на родине, и тебя любят фанаты, то можно продолжать играть здесь.

«Почему нельзя приносить пользу своей стране? Я только за, двумя руками. Европа - это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить её до конца», - сказал Акинфеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт 19 августа – против «Динамо».