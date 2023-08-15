Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить «Ахмат».

Как сообщает издание «Чемпионат», грозненский клуб сделал предложение 59-летнему специалисту, который ранее уже работал в «Ахмате» с 2011 по 2013 год. В то время клуб еще носил название «Терек».

По информации источника, Черчесов решил не принимать предложение со стороны «Ахмата». Напомним, ранее пост главного тренера грозненцев покинул Сергей Ташуев.

На данный момент «Ахмат» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в четырех турах.