Адиев высказался о возможном назначении на должность главного тренера «Ахмата»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об информации, что в его услугах заинтересован грозненский «Ахмат».

«Мне было предложено место главного тренера «Ахмата»? Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх сборной», - приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

Ранее Sport24 сообщил, что 46-летний специалист входит в список кандидатов на пост наставника команды из Грозного.

Стоит отметить, что Адиев уже работал в «Ахмате», он был помощником главного тренера на протяжении нескольких сезонов.

Напомним, что сегодня, 15 августа, стало известно, что свой пост покинул Сергей Ташуев.