Шнякин: «Ташуев перегрузил игроков «Ахмата» на сборах»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин полагает, что причина неудач «Ахмата» в новом сезоне – слишком изнурительная подготовка в период межсезонья при уже уволенном тренере Сергее Ташуеве.

«Насколько знаю, что-то пошло не так уже в период сборов. Потому что Ташуев загрузил команду, даже перегрузил ее. Так считают и некоторые футболисты, а самое главное, так считало руководство», - цитирует Шнякина «Матч ТВ».

Напомним, первая отставка нового сезона в РПЛ случилась сегодня, 15 августа. Сергей Ташуев официально покинул грозненский «Ахмат» - в шести официальных матчах его бывший клуб победил лишь раз.

«Было много железа, силовой работы, что не очень нравилось футболистам», - пояснил Шнякин.