Гаджиев рассказал, почему Первая лига интереснее РПЛ

Президент клуба Мелбет-Первой лиги, махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев аргументировал, почему вторая по силе лига российского футбола интереснее Премьер-лиги.

«В этой лиге выше интрига, больше командной борьбы и конкуренции. Много равных команд, в отличие от РПЛ. В ней нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, чем в РПЛ, но всё это компенсируется борьбой команд и движением», - рассказывает Гаджиев Legalbet.

Напомним, после пятого тура нового сезона Мелбет-Первой лиги лидерство в турнире у «Акрона» - у тольяттинской команды 12 баллов. Со второго по четвёртое место разместились «Сокол», «Алания» и «СКА-Хабаровск» - у всех по 10 очков.