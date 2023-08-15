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Агент Гоцука: Странно, что к Кириллу нет интереса от больших клубов РПЛ

15 Августа 2023 • 19:03 Комментировать
Факел
...
Пари НН
20.08 17:30

Агент защитника футбольного клуба «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента. 

Агент считает странным, что капитану нижегородской команды нет интереса от больших клубов РПЛ, ведь он давно показал свой уровень, который сейчас лишний раз доказывает. 

«Возможный уход Юрана? Думаю, это никак не повлияет на будущее Кирилла», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 30-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

В текущем сезоне Гоцук принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН Андрей Талаев
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