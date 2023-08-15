Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока июля

Болельщики столичного «Локомотива» выбрали лучшего игрока прошедшего июля. Им стал универсальный защитник клуба Наир Тикнизян.

Как сообщает пресс-служба клуба, за Тикнизяна проголосовали 60 процентов респондентов. На втором месте – голкипер «Локо» Илья Лантратов, он получил 15 процентов голосов. Третье место – у полузащитника Артёма Карпукаса – девять процентов. По восемь процентов набрали нападающий Вильсон Изидор, а также лидер полузащиты команды Дмитрий Баринов.

Напомним, что Тикнизян в новом сезоне РПЛ отметился тремя голами и с несколькими игроками занимает второе место в рейтинге бомбардиров лиги.

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