Вагнер Лав перечислил лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский «Спорт Ресифи», ответил на вопрос о лучших легионерах в истории чемпионата России.

«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть», — приводит слова Вагнера Лава Metaratings.

39-летний футболист добавил, что если говорить о других командах РПЛ, то он бы выделил Кевина Кураньи, Мигеля Данни, Роберто Карлоса, Халка и Самуэля Это`О.

Напомним, Вагнер Лав провел в ЦСКА 9 лет, выступая за команду с 2004 по 2012 год и в 2013 году.