«Ахмат» выиграл половину своих матчей РПЛ при уволенном Ташуеве

Уволенный сегодня из «Ахмата» Сергей Ташуев является рекордсменом грозненского клуба по проценту побед в Российской премьер-лиге.

Как сообщает Opta Sports, при нём «Ахмат» выиграл 50% своих матчей в РПЛ, а это 12 из 24-х. Любопытно, что при Ташуеве «Ахмат» набирал рекордные для клуба 1,6 очка за игру в Премьер-лиге. А по набранным очкам в РПЛ на отрезке работы Ташуева «Ахмат» был седьмым, опережая, например, такие клубы как «Ростов» Валерия Карпина и столичное «Динамо».

После четырёх туров недавно стартовавшего сезона РПЛ «Ахмат» идёт на 12-м месте турнирной таблицы с тремя баллами.