Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» выиграл половину своих матчей РПЛ при уволенном Ташуеве

15 Августа 2023 • 18:46 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Уволенный сегодня из «Ахмата» Сергей Ташуев является рекордсменом грозненского клуба по проценту побед в Российской премьер-лиге.

Как сообщает Opta Sports, при нём «Ахмат» выиграл 50% своих матчей в РПЛ, а это 12 из 24-х. Любопытно, что при Ташуеве «Ахмат» набирал рекордные для клуба 1,6 очка за игру в Премьер-лиге. А по набранным очкам в РПЛ на отрезке работы Ташуева «Ахмат» был седьмым, опережая, например, такие клубы как «Ростов» Валерия Карпина и столичное «Динамо».

После четырёх туров недавно стартовавшего сезона РПЛ «Ахмат» идёт на 12-м месте турнирной таблицы с тремя баллами.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
20:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин или Семак: Павлюченко выбрал лучшего тренера России
19:45 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» предложил Мусаеву стать новым главным тренером клуба слухи
19:40 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой раскритиковал отставку Ташуева
19:39 · Россия. Премьер-лига
Переход Зайнутдинова в «Бешикташ» затягивается - известна причина слухи
19:36 · Россия. Премьер-лига
Соломатин хочет, чтобы ЦСКА стал чемпионом России
19:32 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о возвращении в «Ахмат»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Удар Рядно был неберущимся»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Ахмат» сделал предложение Мирославу Ромащенко слухи
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев высказался о хейте
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Европа - это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить её до конца»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отказал «Ахмату» слухи
19:14 · Россия. Премьер-лига
Адиев высказался о возможном назначении на должность главного тренера «Ахмата»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Ташуев перегрузил игроков «Ахмата» на сборах»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что у Николсона нет шансов пробиться в состав «Спартака»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, почему Первая лига интереснее РПЛ
Все новости
Рекомендуем