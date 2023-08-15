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​Назван кандидат на должность тренера «Ахмата»

15 Августа 2023 • 18:40 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Первая тренерская отставка сезона РПЛ произошла в «Ахмате». Во вторник клуб объявил о расставании с Сергеем Ташуевым после набора только трёх очков в четырёх турах на старте чемпионата.

Как сообщает sport24, кандидатом на пост тренера «Ахмата» является Магомед Адиев. 46-летнему специалисту, который возглавляет сборную Казахстана, предложат совмещение двух должностей. По данным источника, окончательный ответ Адиев должен дать в среду.

Стоит сказать, что ранее Магомед Адиев входил в тренерский штаб «Ахмата», а также работал со второй командой грозненцев.

Ближайший матч «Ахмат» проведёт 20 августа – против «Оренбурга» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев Ахмат
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