​«Крылья Советов» готовы продать Гарре за 10 млн евро зимой – футболист интересен «Зениту»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре находится на радаре «Зенита» и ряда европейских клубов. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», самарский клуб готов продать Гарре за сумму не менее 10 миллионов евро, но не сейчас, а зимой. Первую часть сезона 23-летний аргентинец точно проведёт в «Крыльях».

Всего за «Крылья Советов» Гарре провёл 24 официальных матча. В них вингер записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в пятницу, 18 августа, - против «Рубина» на выезде. В четырёх прошедших турах самарцы набрали восемь очков.